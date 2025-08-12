1985年8月12日、日本航空のジャンボ機が墜落し、520人が犠牲となった。18時12分に羽田空港を離陸し、18時56分に群馬県上野村の山中に墜落するまでの約44分間、機内では何が起きていたのか。事故発生当時から取材してきたジャーナリスト・米田憲司さんが操縦室音声記録（ボイスレコーダー）を入手し、独自分析した――。※本稿は、米田憲司『日航123便事故 40年目の真実 御巣鷹の謎を追う 最終章』（宝島社）の一部を再編集したもの