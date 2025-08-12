ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（32）が11日（日本時間12日）、敵地でのエンゼルス戦に「2番・遊撃」で先発出場。8回の守りから右翼守備に就き、今季初めて遊撃以外のポジションに就いた。ベッツはこの日も2試合連続マルチ安打を放つなど、これで6試合連続安打をマーク。一時のスランプから脱し、直近6試合は26打数11安打の打率.423と完全復活を印象付けた。守備では8回に遊撃から右翼守備へ。先頭の7番レンヒーフォの