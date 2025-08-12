８月10日、FC東京はJ１第25節で鹿島アントラーズとホームで対戦。押し込む時間帯が長かったにもかかわらず、81分の失点で０−１と敗れた。白星こそ掴めなかったが、DFアレクサンダー・ショルツは持ち前の堅守や果敢な縦パスを披露するなど攻守で奮闘。最終ラインで存在感を示した。試合後の囲み取材で32歳のデンマーク人CBは、自分たちが相手を上回っていたと振り返る。「鹿島はいろいろやってきましたが、あまり上手くいっ