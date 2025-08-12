12日（火）、ヤクルト戸田球場でのイースタン・リーグ、対ヤクルト戦。ロッテの先発投手は石川歩、対するヤクルトの先発投手は山野太一。1回裏、石川歩は西川遥輝・鈴木叶の連打で一死二・三塁のピンチを招き、橋本星哉を内野ゴロに打ち取る間に三塁ランナーの生還を許し1点を奪われる。ロッテは先制を許してしまう。石川歩は3回51球、3安打、2奪三振、1失点で降板。4回裏からは2番手の東妻勇輔が上がる。澤井廉、川端慎吾、