道路交通法違反（酒気帯び運転・車両提供）の疑いで住居不詳の建設業の男（22）と新潟市南区のアルバイト従業員の男（25）が逮捕されました。警察の調べによりますと建設業の男は11日午前5時10分頃、新潟市中央区花園で酒気を帯びた状態で軽四輪貨物自動車を運転した疑いです。アルバイト従業員の男は建設業の男に車両を提供した疑いです。建設業の男が運転する車が交通違反をしたのをパトロール中の警察官が発見したことを