巨人・田中将大投手（36）があす13日の中日戦に今季初の中5日で先発する。日米通算199勝目へ向け「しっかりやるだけです」と意気込みを語った。この日は東京ドームでダッシュやキャッチボールで調整した。前回7日のヤクルト戦は98日ぶりの1軍マウンドとなり、白星こそつかなかったが5回2/3を3安打2失点（自責点1）と好投した。中日は4月3日に先発して5回5安打1失点と好投し、23年8月26日のソフトバンク戦以来、586日ぶりの白