ボクシングのＷＢＡ世界フェザー級王者ニック・ボール（英国）が１６日にサウジアラビアで防衛戦を控えるなか、海外では改めて挑戦者サム・グッドマン（オーストラリア）の実力に疑問符がつけられている。米専門メディア「ＢＯＸＩＮＧＮＥＷＳ２４」は「ボールのグッドマン戦は『最も厳しい試練」か、それとも最も簡単な報酬か？」と題する記事を掲載。「ボールはグッドマン戦を『キャリアの中で最も厳しい試練』と表現してい