JR四国の子会社「駅レンタカー四国」が、車検が切れた車を客に貸し出していたことがわかり、国土交通省から行政処分を受けました。 【写真を見る】謝罪する「駅レンタカー四国」会見高松営業所の画像 駅レンタカー四国によりますと、6月25日、高松営業所で軽乗用車を借りた客から「車検切れではないか」と連絡がありました。確認したところ、3月8日に有効期間が満了だったことがわかり、香川運輸支局に報告