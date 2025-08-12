お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之が１２日放送のニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」に出演。ハマっているＫ―ＰＯＰアイドルを明かした。塙は夏休みに、家族で沖縄へ。ドライブ中にＫ―ＰＯＰを聞いていたことから「Ｋ―ＰＯＰ好きになって帰ってきた。子どもの影響で」と明かした。沖縄から帰ってきたあと、塙は娘と池袋のＫ―ＰＯＰグッズショップを訪れたという。「長女は『ＩＬＬＩＴ』のウォンヒ、次女は『ＩＶＥ