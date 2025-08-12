12日午後3時半ごろ、大阪市北区曽根崎新地で、大阪シティバスと普通乗用車の接触事故がありました。負傷者は14人にのぼっていますが、全員軽傷で命に別状はないということです。現場はJR大阪駅から徒歩数分の地点にある、四つ橋筋と国道2号線が交わる交差点の近くです。▽四つ橋筋の桜橋交差点の近くで…12日午後3時半ごろ、大阪市北区曽根崎新地で「白い乗用車とバスの事故です」と110番通報がありました。大阪府警や大