札幌ドームの新社長が就任してから初めての定例会見が開かれました。会見で阿部社長は、２０３０年度末までに売り上げ３０億円を達成するとの目標を明らかにしました。（札幌ドーム阿部晃士社長）「道民の誇りでもあるこのドーム。夢をみんなで見ながら立ち上げた。もう一度、我々は原点に立ち帰らなければならない」札幌ドームの阿部晃士新社長は、就任後の初めての定例記者会見を開き、今後の経営方針