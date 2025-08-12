NPB(日本野球機構)は12日の公示を発表。広島は佐々木泰選手を再昇格しました。2024年ドラフト1位で青山学院大から広島に入団した佐々木選手。5月20日に初昇格を手にし、13試合の出場で打率.205を躍動を見せるも、6月7日に戦線を離脱しました。その後、9日に行われたくふうハヤテとの2軍戦で実戦復帰。「5番・サード」でスタメン出場すると、初回に迎えた2アウト1塁の場面では、レフトへのヒットを記録します。3回に迎えた第2打席で