歌舞伎俳優の中村又五郎（69）中村歌昇（36）らが12日、都内で「松竹大歌舞伎」制作発表記者会見に出席した。演目は「泥棒と若殿」「華競芝居賑お祭り」の2作で、公演は10月31日から11月25日まで、18会場全23公演となる。中村種之助（32）や、歌昇の長男種太郎（9）と次男秀乃介（6）もそろい、一家そろっての出演、全国巡業となる。又五郎は「泥棒と若殿」について「すてきな作品だなと思っておりました。歌昇と種之助にやって