◆セ・リーグ【出場選手登録】▽阪神岩崎優投手▽阪神大竹耕太郎投手▽広島佐々木泰内野手▽ヤクルト丸山翔大投手▽中日津田啓史内野手【同抹消】▽阪神椎葉剛投手▽ヤクルト小川泰弘投手▽中日中田翔内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【同抹消】▽日本ハム孫易磊投手▽日本ハム梅林優貴捕手▽ロッテ早坂響投手▽楽天江原雅裕投手▽オリックス東松快征投