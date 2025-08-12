この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、タマ嫁👁 👁X(@tama_yome)さんの投稿です。 たった数十秒後に… 妊娠中に性別が判明したとき、ドキドキとワクワクがいっぱいですよね。タマ嫁👁 👁Xさんの「性別判明」のエピソードが、多くの共感と笑いを集めていますので、ご紹介します。 お腹の子が女の子だと夫に伝えたら、イエーイ！