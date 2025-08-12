孫が祖父にプレゼントを贈る。それだけで感動的ですが、今回は特にウルッときてしまいました。Threadsユーザーであるri_ririyさんの娘さんは、小学6年生のころに日めくりカレンダーを自作。これは、病気になって気持ちが沈んでいたおじいちゃんを励まそうと自らノートを買い、「前向きになれるように」と誕生日プレゼント用に作ったものだそうです。日めくりカレンダーを受け取るとどう励まされ、どう前向きになっていくのか