13日から「お盆」です。■子ども「おじいちゃん。」福岡の空の玄関口、福岡空港は、帰省客や出迎える人たちなどで混雑していました。各航空会社の12日と13日の福岡発着便は、ほぼ満席だということです。ただ、今回のお盆休みで心配なのは、九州北部を襲った記録的な大雨の影響です。■東京から来た人「めいっ子に会いに来ました。（雨で）もしかしたら来られないかもしれない。来年になっちゃう。」11日まで、新幹線や在来線に運休