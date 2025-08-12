【スプリングフィールド 灯下の女王Ver. 原型】 8月12日 公開 コトブキヤは、フィギュア「スプリングフィールド 灯下の女王Ver.」の原型を8月12日に公開した。 本商品は「ドールズフロントライン2：エクシリウム」のキャラクター「スプリングフィールド」をスキン「灯下の女王」の衣装で立体化したもの。ドレス姿が再現され、滑らかな生地の造形や小物も細かく