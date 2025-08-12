福岡市の高島宗一郎市長九州での記録的大雨を巡り、福岡市の高島宗一郎市長が11日、自身の交流サイト（SNS）で、「川が氾濫した」というSNS上の投稿は「偽情報」と指摘し、数時間後に削除していたことが12日、分かった。実際は氾濫していたと判明したためで、市長は「私の情報が誤っており情けなく恥ずかしい限り。心よりおわび申し上げる」とSNSで謝罪した。市によると、県内で線状降水帯が発生した10日、SNSに「香椎川氾濫！