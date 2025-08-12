映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」を見に訪れた人たち＝7月、東京都千代田区の「TOHOシネマズ日比谷」アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」の興行収入が、11日までの公開25日間で220億7千万円に達したと、公式X（旧ツイッター）が12日発表した。1569万人超の観客を動員し、国内の歴代興収6位となった。2020年の「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」は公開24日間で興収204億8千万