キガの「コンポストイレ」の使用イメージ＝宇都宮市仮設トイレ貸し出し事業などを展開する「キガ」（宇都宮市）が、土に埋めれば堆肥になる携帯用トイレを開発し特許を取得した。微生物が分解しやすい素材を使い、災害時の避難所で問題になる排せつ・衛生環境の改善策として、自治体から関心が寄せられている。キガの「コンポストイレ」は、排せつ物を入れる樹脂フィルムの袋と、おがくずや消石灰を混ぜた処理剤からなる。便器