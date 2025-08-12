会津若松市のパチンコ店に拳銃のような物を持った男が押し入り、現金約2800万円を奪って逃走しました。警察が強盗事件として逃げた男の行方を追っています。【映像】現場の様子事件があったのは、会津若松市のパチンコ店で、12日午前2時頃「拳銃を突きつけられ強盗にあった」と、店の従業員から警察に通報がありました。警察によりますと、男がパチンコ店に押し入り、20代の男性従業員に拳銃のようなものを突き付け、店にあ