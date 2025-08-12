気象台は、午後4時6分に、大雨警報（土砂災害）を下対馬に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長崎県・下対馬に発表 12日16:06時点壱岐・対馬では、12日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下対馬□大雨警報【発表】・土砂災害12日夜遅くにかけて警戒・浸水3時間最大雨量70mmピーク時間12日夕方