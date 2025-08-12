シンプルな見た目で馴染みやすいデザイン！2025年7月28日、ホンダは新型「N-ONE e：」の情報をホームページで先行公開しました。ホンダ初の軽乗用EVとなる本モデルは、日本市場で求められるEVの在り方を追求し、「e：Daily Partner（イー デイリー パートナー）」をグランドコンセプトの掲げ、幅広いユーザーに支持されるスタンダートなEVを目指したそうです。【画像】超カワイイ！ホンダ「N-ONE e：」の画像を見る！（30枚以