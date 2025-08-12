ノーベル平和賞を受賞した被団協＝日本原水爆被害者団体協議会の代表理事、金本弘さんが、大阪・関西万博の会場で講演し、被爆体験や平和の尊さを訴えました。被団協の代表理事で、名古屋在住の金本弘さん(80)は8月12日、大阪・関西万博の会場で講演に立ちました。金本弘さん：「核兵器というのは絶滅だけの、それを目的とした絶対悪の兵器だと私たちは思っています」金本さんは生後9カ月で広島で被爆していて、15歳の