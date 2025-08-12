プロ野球・ヤクルトは12日の公示で丸山翔大投手を登録し、小川泰弘投手を抹消しました。丸山投手は今季6試合のリリーフ登板で防御率3.86の成績。7月3日に抹消されて以来、約1か月ぶりの1軍再昇格です。小川投手は今季9試合の登板で3勝4敗、防御率4.22の成績。前夜のDeNA戦に先発し、5回無失点で4月27日以来の白星を手にしました。