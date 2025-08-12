●放送中から放送後もSNSにコメント殺到 11日夜、『爆笑レッドカーペット 〜真夏の最新ショートネタ60連発! 大復活SP〜』(フジテレビ系)が放送された。11年ぶりの復活とあって、放送中から放送後にかけてSNSにはコメントが殺到。「面白かった!」「復活うれしい」「記憶が蘇る」「あっという間に終わった」「またやってほしい」などの「おおむねポジティブなもので占められていた」と言っていいだろう。同番組は「1分程度のショート