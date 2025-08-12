『大阪マラソン 2026』（来年2月22日開催）に、アーティストランナー24人の参加が決まった。OSAKA MUSIC RUNNERとして、7.2キロの「大阪マラソン＆720マラソン」に出場予定。NMB48から3人が『大阪マラソン』挑戦表明バレー女子代表と同窓＆新体操経験者の眞鍋杏樹も【概要】『OSAKA MUSIC RUNNER』出走者※五十音順AKARI（ELSEE）Ito（PEOPLE 1）Wez Atlas映秀。金井政人（BIGMAMA）カナタタケヒロ（LEGO BIG MORL）KARIN（E