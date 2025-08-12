モデルの新井貴子（稲垣貴子・34）が11日、自身のインスタグラムを更新。夫で埼玉パナソニックワイルドナイツ所属ラグビー選手・稲垣啓太（35）との夫婦ショットを多数公開した。【写真】「カッコいいカップル」ラグビー稲垣啓太＆新井貴子の夫婦ショット※2枚目から新井はカラフルな絵文字とともに、エレベーターの鏡に写る2人やシュノーケリングを楽しむ姿、砂浜に座り食事を楽しむ様子など“夫婦ショット”満載で稲垣との