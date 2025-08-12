歌手の高橋真梨子（76）が12日、自身のインスタグラムを更新。夫で音楽プロデューサー・ミュージシャンのヘンリー広瀬氏（81）との結婚記念日ショットを披露した。「8月5日、結婚記念日のお祝い」と夫婦ショットをアップ。「暑い夏を乗り切るため焼肉でスタミナチャージ。32年前に式を挙げたバミューダでの思い出話しで盛りあがりました」とつづった。「SNSにたくさんのメッセージありがとうございます」と記した。今でも