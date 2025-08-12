猫背のネイビーセゾンが10月1日にリリースする3rdミニアルバム『ICE GLEAM』の詳細が発表された。 （関連：終活クラブ、Dannie May、猫背のネイビーセゾン、三四少女……ロッキン・ライフの「俺のイベントに出てくれないか！」第2回） 本作は、バンドが提唱する“誰もが持つ胸の奥にあるキラキラしたものを音に紡いで届ける事＝ネオンロック”に付随した“愛すグリーム≒煌めきを愛そう”という想い