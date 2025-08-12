※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ夫と同僚・芹の距離に不信感を抱いた妻は、ついに離婚を決意。昇進後、責任感から芹の仕事以外の相談にも乗っていた夫でしたが、葉山からは「危機管理が甘すぎる」と厳しく批判されます。芹を地元まで送迎したあの日…カフェに立ち寄った後、芹の予約したホテルが取れていないことが発覚し、やむを得ず同じホテルに宿泊す