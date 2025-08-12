大雨で泥に漬かったカリフラワーの苗を移動させる農家の人たち＝12日午前10時1分、熊本県八代市熊本県は12日、同県甲佐町で大雨による土砂崩れに巻き込まれた男性1人について、死亡が確認されたと明らかにした。県内では別に1人が心肺停止となっている。また福岡、熊本両県で計4人が行方不明になったとの情報があり、警察や消防が12日、捜索を続けた。住宅地や農地の浸水被害が甚大で、熊本県の木村敬知事は12日、激甚災害指定に