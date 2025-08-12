自民党は12日、大敗した参院選の総括に向け、各都道府県連の青年局長らを対象にオンライン会議を開催し、意見を聴取した。公約に掲げた政策が不明瞭だったとの指摘や、交流サイト（SNS）での支持拡大策が急務だとの声が相次いだ。「敗北の結果責任のけじめをつけ、リセットして再出発すべきだ」として、党執行部を念頭に置いた辞任要求も上がった。会議後、党本部で中曽根康隆青年局長が記者団に明らかにした。自民は8月最終週