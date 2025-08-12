1960年、アメリカ海軍の原子力潜水艦USSトライトンは、世界初となる潜航状態での世界一周を成し遂げました。しかしその極秘任務の最中、太平洋の波間で思いがけない「目撃者」と遭遇していたのです。海の下で世界一周計画、誰にも知られないはずが…アメリカ海軍の原子力潜水艦「USSトライトン」（SSN-586）は、1960年2月24日、世界で初めて潜航したまま世界を一周する「サンドブラスト作戦」を開始しました。この作戦は、ソ連と