駅探 [東証Ｇ] が8月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は4800万円の赤字(前年同期は1200万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-2.2％→-7.0％に大幅悪化した。 株探ニュース