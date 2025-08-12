フジテレビの堀池亮介アナウンサー（２９）が１２日に自身のインスタグラムを更新し、第１子男児の誕生を報告した。「ご報告」と題して投稿し「私ごとで恐縮ですが、先日、第一子となる男の子が誕生しました」と発表し、赤ちゃんの写真をアップ。「出産に立ち会い、元気な産声を聞いた瞬間、胸がいっぱいになり、命の尊さと新たな家族を迎える喜びを強く実感しました。母子共に健康でいてくれたことに、心から安堵（あんど）し