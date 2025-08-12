鹿島に完全移籍する横浜Ｍ・エウベル（右）Ｊ１横浜Ｍは１２日、ＦＷエウベル（３３）が鹿島に完全移籍すると発表した。チームは現在１８位に沈んでおり、「このような状況でチームを離れるのは非常に心苦しく思う。このクラブでタイトルを勝ち取れたときは心から幸せな気持ちだった。チームは離れるが、トリコロールの魂を胸に永遠に応援し続ける」などとコメントした。ブラジル出身でＥＣバイーアから２０２１年に横浜Ｍに加