巨人は、東京ドームで行われる１６日の阪神戦を「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催するにあたり、試合開始前に「スペシャルＯＢトークショー」を実施すると発表した。球団ＯＢの岡崎郁さんとスポーツ報知評論家の村田真一さんが、東京ドーム内４階コンコースで長嶋終身名誉監督との思い出を語る。公式マスコットガール「ヴィーナス」と公式マスコット「ジャビット」も駆け付け、ダンスで会場を盛り上げる。【概要】◆