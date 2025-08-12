巨人は、公式のチケット再販売サービス「ＧＩＡＮＴＳ公式リセール」の出品対象を一部の一般チケットにまで拡大すると発表した。「ＧＩＡＮＴＳ公式リセール」は、都合がつかず観戦できなくなったチケットを譲りたいファンと、良い席を適正に購入したいファンをつなぐ公式のサービス。これまではシーズンシートオーナーが自身で契約しているシーズンシートチケットに限って出品できる仕組みだったが、１２日から「ＧＩＡＮＴＳ