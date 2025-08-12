かんなん丸 [東証Ｓ] が8月12日大引け後(16:00)に決算を発表。25年6月期の最終損益(非連結)は2億1800万円の赤字(前の期は2億0600万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、26年6月期は500万円の黒字に浮上する見通しとなった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を見送るとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の最終損益は1億0900万円の赤字(前年同期は5400万円の赤字)に赤字幅