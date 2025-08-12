2025年7月の津波で被害を受けた、三重県鳥羽市のカキの養殖いかだの復旧費用を、県が支援します。7月30日、ロシアのカムチャツカ半島付近で発生した地震で40センチの津波が観測された鳥羽市では、浦村町でカキの養殖いかだ372台が流されるなどの被害が確認されました。すでに復旧作業は始まっていて、一見知事は8月12日、海に潜って絡まったロープを切断するなど、ダイバーの稼働にかかる費用を支援すると明らか