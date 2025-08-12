8月13日（水）の『徹子の部屋』に、野村真美が登場する。【映像】村井國夫、6年前に自宅で急変…2度も心臓が止まる。手術を説得してくれた医師のおかげで今は元気に20歳で俳優デビューし、昨年還暦を迎えた野村。還暦の誕生日はインド旅行中に迎えたそうで、滞在中は友人たちとボランティア活動や観光をして過ごしたという。世界旅行が趣味の野村にインドの魅力についても聞く。また、野村には小学生の頃から行ってみたい国が3つあ