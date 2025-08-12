構造計画研究所ホールディングス [東証Ｓ] が8月12日大引け後(16:00)に決算を発表。25年6月期の連結経常利益は前の期非連結比20.2％増の30.4億円になり、従来予想の25.4億円を上回って着地。26年6月期も前期比10.0％増の33.5億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。8期連続増収、5期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は90円とする方針で、前期の株式分割を考慮した実質配当は前期