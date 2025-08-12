俳優の平祐奈が12日、都内で行われたABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『GIRL or LADY シーズン2』（24日スタート毎週日曜後9：00）の取材会に出席し、姉で俳優の平愛梨からの結婚の助言を告白。自身が思う条件についても明かした。【集合ショット】個性豊かな衣装！笑顔を見せるアンミカ＆若槻千夏ら取材会には平のほか、アンミカ、若槻千夏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾が参加。今回が初の恋愛リアリティー番組