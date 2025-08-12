ドル円は１４８円台前半で推移、米ＣＰＩの発表を控えて＝東京為替概況 東京終盤のドル円は１４８円台前半での推移。ドル円は、午前に日経平均の大幅高を受けてリスク選好の動きで円が売られ、一時１４８．４０台まで上昇。トランプ米大統領が対中関税交渉を９０日間延長する大統領令に署名し、米中貿易戦争懸念が後退したこともドル円相場の支えとなった。午後はこの日の高値を小幅に更新して、一時１４８．４５付近まで上昇