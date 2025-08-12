1948年の成立から今年まで、実に38回の改正を重ねてきた風営法。規制は時代の変化や社会のニーズによって変わり、業界はその都度生き残りを賭けて変革を試みてきた。その歴史を風俗ジャーナリストの生駒明氏がひもとく連載【風営法「改正」史】。風営法の誕生から’70年代までについて取り上げた第１回の後編だ。カウンター越しの接待も「風俗営業」に前回の大改正から５年となる1964年、都市部でさまざまな浄化運動が展開された東