ＣＳＳホールディングス [東証Ｓ] が8月12日大引け後(16:00)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結経常利益は前年同期比1.4％増の6億3600万円となり、通期計画の6億8400万円に対する進捗率は93.0％に達し、5年平均の86.4％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16倍の4800万円に急拡大す