森田芳光監督が1983年に発表し、社会現象を巻き起こした「家族ゲーム」が9月19日に開幕する第73回サン・セバスチャン国際映画祭（スペイン）のクラシック部門で上映されることが決まった。松田優作さん扮する三流大学の7年生という風変わりな家庭教師が、宮川一朗太（59）演じる高校受験生を鍛え上げる様をコミカルに描いた作品。冴えわたる森田演出で、キネマ旬報ベスト・テン日本映画部門1位や毎日映画コンクール日本映画優