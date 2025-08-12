表示灯 [東証Ｓ] が8月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の経常利益(非連結)は前年同期比11.7％増の2.2億円に伸びたが、通期計画の10.5億円に対する進捗率は20.9％となり、4年平均の19.0％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.8％→8.2％に改善した。 株探ニュース